Haberler Yaşam Avrupa'nın aradığı isim İstanbul'da yakalandı! MİT'ten İstanbul'da kritik operasyon! Avrupa'nın aradığı isim İstanbul'da yakalandı! MİT'ten İstanbul'da kritik operasyon! Avrupa'da hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan ve Europol'ün en çok arananlar listesinde yer alan Hasan Okutan, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Necati Arabacı ile geçmişte verdiği pozlar ve Avrupa'daki cinayet soruşturmalarında adının geçmesi dikkat çekti. Şüphelinin evindeki kasada ele geçirilenler de soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. SABAH









Hem Türkiye hem de Danimarka vatandaşlığı bulunan Okutan'ın, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Kopenhag doğumlu olan Okutan'ın ikametgahındaki kasada silah ele geçirildi. Hakkında suç örgütü kurmak ve yasa dışı silah bulundurmak suçlamaları yöneltilen şüphelinin, mahkeme karşısında suçlamaları reddederek serbest bırakılmayı talep ettiği ancak kasım ortasında tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.

AVRUPA'YA UZANAN CİNAYETİN AKTÖRÜ Soruşturma dosyalarında Okutan'ın adı, farklı ülkelerdeki ağır suçlarla yan yana geliyor. Danimarka makamları, onu 2019 yılında Kopenhag yakınlarında çok sayıda kurşunla işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak arıyordu. Öte yandan Köln Savcılığı'nın da Okutan'ı, 2024 yılında Köln-Kalk'ta bir spor salonu önünde elektrikli scooter'la gelen saldırganın kurşunlarıyla öldürülen Davide K. cinayetiyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle incelediği ifade ediliyor.