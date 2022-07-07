Kan donduran vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce ortadan kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sürmeli'nin başından vurularak öldürüldükten sonra bir evin garajına üzerine beton dökülerek gömüldüğü tespit edildi. Nazilli'de inşaatlarda çalışan Nesip Sürmeli, 2010 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Sürmeli'nin eşi ve 2 oğlu, 2 yıl boyunca kayıp başvurusunda bulunmadı. Sürmeli'nin oğlu Özgür Sürmeli, babasına ait arabayla kazaya karışınca, babasının kayıp olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan araştırmalarda Sürmeli'ye ait bir ize rastlanamadı.

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de yaşayan bir kişinin, Sürmeli'nin öldürüldüğü ihbarı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kurulan özel ekip, Sürmeli'nin öldürülüp gömüldüğünü belirledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sürmeli'ye ait cenazenin Yeni Mahalle 235 Sokak'ta bulunan bir apartmanın garajına gömüldüğü bilgisine ulaşılmasının ardından, savcı gözetiminde garajın beton zemini iş makinesi ile söküldü. Kazılan çukurda kemik parçalarına ulaşıldı. Kemikler, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili olduğunu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

"BİZİ BİR KADIN İÇİN TERK ETMİSTİ"

EDİNİLEN bilgiye göre Nesip Sürmeli, kaybolmasından bir süre önce tanıştığı Kezban isimli kadına altın verdi. Kadın da ailesine bu altınlarla kamyon aldı. Sürmeli'nin bu olaydan kısa süre sonra ortadan kaybolması, cinayet şüphesini güçlendirdi.

Yeni Asır'a konuşan Özgür Sürmeli, "Babam, bana, kardeşime ve anneme şiddet uygulardı. Sonunda da başka bir kadınla ilişkisi yüzünden bizi terk etti. Bizi bırakıp giden kendisi olduğu için kayıp başvurusunda bulunmadık. Ama şimdi katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. "Bizi bir kadın için terk etmisti" Nesip Sürmeli Kemikler, bu apartmanın garajından çıktı. Özgür Sürmeli, "Babam başka bir kadın için bizi terk etmişti" dedi. KAZIM YÖRÜKÇE