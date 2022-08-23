Ege sahillerinden kahreden görüntüler... Adeta çevre katliamı!

Pamucak bölgesi, nesli tehlike altındaki Caretta caretta ve Chelonia mydas gibi deniz kaplumbağaları, Tırtak, Çizgili ve Afalina gibi yunus türlerinin yaşamını en fazla kaybettiği yerlerden biri durumundadır. Denetimsiz ve kontrolsüz olan sahillerin, günübirlik ziyaretçiler tarafından kendi istedikleri şekilde hoyratça kullandıkları görülmektedir. Pamucak sahiline gösterilen bu yoğun talepler, kontrolsüz araç giriş-çıkışları, bilinçsiz ziyaretçi davranışları, çevre kirliliği gibi kumul ekosistemini doğrudan olumsuz etkileyen tehditlerin mutlaka önlenmesi gerekmektedir. Buradaki sorunların çözümünü sadece yerel yönetimlerin çözebilmesi mümkün değildir. Bu bölgenin bir ziyaretçi yönetim planı olmalıdır. Bunun için ilgili tüm kurumlar, akademisyenler ve STK'lar bir araya gelerek çözüm için bir çalışma yapmalıdır" dedi.