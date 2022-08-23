Ege sahillerinden kahreden görüntüler... Adeta çevre katliamı!

Türkiye'nin önemli turizm beldelerini içinde barındıran Ege Bölgesi'nde, sahillerde bırakılan çöpler, oluşturduğu görüntü kirliliğinin yanı sıra sahillerdeki yaşamların da yok olmasını tehdit ediyor. Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Ege kıyılarındaki insan baskısına dikkat çekerek etrafa atılan çöplerin sahilleri tehdit ettiğini belirtti. Artık çevreye atılan çöplerin kanıksandığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Yaz aylarında her insanın bir deniz kenarına gidip, yüzmeye, eğlenmeye ve hoşça vakit geçirip dinlemeye ihtiyacı vardır. Bu bütün dünya ülkelerinde de böyledir