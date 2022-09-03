Son buluşma

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı emekli astsubayı sahilde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Yasak aşk yaşayan Hasan Tan (65) ile Hamide Saraç'ın (45) cesetlerini, emekli astsubayın oğlu buldu. Olay yerine gelen her iki tarafın ailesi sinir krizi geçirdi.

BİRLİKTELİKLERİ GEÇEN YIL BAŞLADI

Astsubaylıktan emekli olduktan sonra Didim'e yerleşen evli ve iki çocuk babası Hasan Tan, iddialara göre kısa bir süre sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Söke Huzurevi çalışanlarından olan evli ve üç çocuk annesi Hamide Saraç ile tanıştı. Geçtiğimiz yıl çift yasak aşk yaşamaya başladı. Yasak aşkı her iki tarafın ailesinin duyması üzerine Tan ve Saraç çiftinin arası açıldı. Dün sevgilisi Hamide Saraç'ı arayan Hasan Tan son kez buluşmak istediğini söyledi.

İSTEMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA SÖYLEDİ

Hasan Tan, sabah erken saatlerde evinden 09 D 4402 plakalı aracıyla ayrıldı. Sevgilisini yoldan aldıktan sonra Didim'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'na gittiler. Saraç, bu ilişkiyi sonlandırmak istediğini bir kez daha söyleyince, ikili arasında kavga çıktı. Saraç emekli astsubay Hasan Tan'ın beylik tabancasını eline geçirerek sevgilisini kafasından vurdu. Ardından Saraç aynı silah ile kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

CESETLERİ OĞLU BULDU

ÖĞLE saatlerine kadar Hasan Tan'a ulaşamayan oğlu Mehmet Tan, araçta bulunan takip sistemi ile babasına ulaşmaya çalıştı. Mercimek Koyu'na gelen Tan, aracın etrafında babasını bulamayınca çevreyi araştırmaya başladı. Aracın yakınlarındaki makilik alanda babası ve sevgilisi Hamide Saraç'ı kanlar içerisinde hareketsiz buldu. Mehmet Tan, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ikilinin hayatını kaybettiğini belirledi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN