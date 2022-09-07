Çekirdekten gelen kalite Acar Kurukahve

Aydın'ın önde gelen kahve markalarından Acar Kurukahve, 37 yıllık çekirdekten gelen kalitesini Horeka sektörü ile buluşturmayı hedefliyor. İşletme Sahibi Mehmet Acar, Horeka sektöründe Aydın'da bilinen bir marka olmayı ve zincir market ağına girebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

TAPTAZE KAHVELER

Efeler'de işletmeleri taze kurukahve, dünya kahveleri ve çay çeşitleri ile buluşturan Acar Kurukahve, 1985 yılından bu yana Aydınlılara hizmet veriyor. Kalite, hijyen ve samimiyete önem verdiklerini kaydeden işletme sahibi Mehmet Acar, ata mirası işletmenin günümüze geliş sürecini anlattı. Acar, "1985 yılında babam Mehmet Ali Acar tarafından açılan Acar Kurukahve markasını günümüze kadar getirdik. Biz çekirdekten kahveciyiz. Bir süre işletmeciliğe ara vermiş olsak da, 2020 yılında Adnan Menderes Bulvarı'nda eski şubemizin bulunduğu noktada yeniden hizmete başladık. Kahve çeşitlerimizi sadece Türk kahvesi ile sınırlı tutmadık. Dünya kahvelerinde 18, harman kahvelerinde 4 çeşit ile kafe, restoran, fabrika, ofis gibi çok sayıda işletmeye tüm ürün gruplarımızda toptan olarak teminde bulunuyoruz. İşletmelerin siparişinden sonra taze kahvelerimizi öğüterek müşterimize temin ediyoruz. Bu anlamada da farkımız siparişten sonra müşterilerimizi toptan olarak da taze kahvelerimizi buluşturmak oldu" dedi.

HİZMET AĞINI GENİŞLETTİ

WHATSAPP ve e-ticaret satışları ile hizmet ağını genişleten Acar Kurukahve, ekonomik krizlere rağmen güven, kalite ve tazelikten ödün vermeyerek müşterisine her alanda ulaştı. İşletmenin ayakta kalması için büyük emek verdiklerini kaydeden Acar, "Bizim toplumumuzda kahvenin hatırı sayılır bir yeri vardır. Kahveyi değer verdiğimiz, kıymet biçtiğimiz insanlarla paylaşırız. Çay ve kahvenin yanı sıra toptan perakende pazarlamalarda kahve ekipmanları ile ilgili tedarik hizmetinde de bulunuyoruz" dedi.

HOREKA SEKTÖRÜNDE BİLİNEN MARKA OLMAYI HEDEFLİYOR

İŞLETME hedeflerine de değinen Mehmet Acar, "İşletme hedefimiz toptan bazda hacmimizi artırarak, yine HOREKA sektöründe Aydın'da bilinen bir marka olmak. Ayrıca zincir market ağına girebilmek istiyoruz. Tanıtım faaliyetlerine önem veriyoruz. Örneğin Gastronomi Festivali'nde yer aldık. Müşterilerimizle birebir iletişim ağı kurmayı sağladık. Müşterilerimizin bizlerle iletişime geçmeleri halinde Acar Kurukahve'nin numunelerinden göndererek seçim yapmalarını sağlıyoruz. Bizim önceliğimiz müşteri memnuniyetini sağlarken, kalite ve tazelikten ödün vermemek" dedi.

■ RAMAZAN AYDEMİR