Kuşadası Belediyesi’nde skandallar bitmiyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Kuşadası Belediyesi tarafından 'turizm+tiracet' adı altında verilen imarlarda bazı usulsüzlükler olduğu ve bu yerlerin konut olarak yapılarak satışa sunulduğu ihbarı üzerine bu ayrıcalıkların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Belediye meclisinde fonksiyon değişikliğine onay verilen Kadınlar Denizi'ndeki inşaata otel olarak başlandıktan sonra konuta dönüştürülüp satışa çıkartılan Projeyle ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, yapılan bir ihbar sonucu söz konusu inşaatlara giderek inceleme gerçekleştirdi.

'OFİS ADI ALTINDA LÜKS KONUT'

YÜZDE 20'lik bölümünün turistik tesis olarak işletilme şartı getirilmesine rağmen tamamı "ofis" adı altında konut olarak satışa sunulan yapıyı inceleyerek aykırılıkları fotoğraflayan İl Müdürü Tuncer, konuyla ilgili dosya hazırlayıp bakanlığa ileteceğini söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer Bizim mevzuatlarımıza göre bir aykırılık söz konusu ancak diğer kurumlarla ilgili kısmını da araştırıyoruz. Yaptığımız tespitlerde son 2 yılda bazı otellerdeki bu şekilde 10 bin yatağın eksildiğini belirledik. Kapsamlı çalışmamızı bir hafta içerisinde tamamlayıp konuyla ilgili açıklamada bulunacağız" ifadelerini kullandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI