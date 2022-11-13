  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi!

Aydın'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi!

Aydın'da kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda M.K.B. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 350 litre kaçak içki ele geçirilirken, M.K.B. gözaltına alındı.

İHA

13.11.2022, 11:16

Aydın’da 350 litre kaçak içki ele geçirildi!
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda 350 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık kanuna muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden M.K.B. isimli şüpheli şahsın evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 350 litre kaçak içki, 1 adet damıtma aleti, 1 adet radyatör, 1 adet su pompası, 2 adet tüp, 3 adet jelikan bidon ve 1 adet ocak ele geçirilirken M.K.B. de gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA