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Haberler Aydın Kuşadası'nda 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs adaletten kaçamadı!

Kuşadası'nda 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs adaletten kaçamadı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan A.S. isimli şahsın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. A.S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

20.11.2022, 15:38

Kuşadası’nda 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs adaletten kaçamadı!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde asayiş ekipleri 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Çamlık kavşağında uygulama yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir kişiden şüphelenerek GBT kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin A.S. olduğu Hükümlü veya Tutuklumun Kaçması, Nitelikli Yağma, Geceleyin Bina İçindeki Hırsızlık, Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından toplam 17 yıl 23 ay 210 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulama ardından mahkemeye sevk edilen A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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