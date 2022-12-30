Son dakika: Nazilli’de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi.

Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı'da bulunan bir dönerci dükkanında tüp nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi..

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı öğrenildi.

VALİ AKSOY: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA YAŞANDI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

7 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 5YARALI VAR

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ÖLENLERDEN 3'Ü ÇOCUK

A Haber'e konuşan AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, "4'ü kadın 3'ü çocuk vefat etti" dedi.