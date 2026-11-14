İzmir'in zeytin dallarında mutluluk var! İzmir'de 300 kişiye unutulmaz gün





"NEFES ALMAMIZI SAĞLADI"

Oğlu Ali Hamza ile hasat etkinliğine katılan Mahire Yağız, kendileri için bir sosyalleşme ve nefes alma imkanı doğduğunu söyledi. Yağız, "Çok güzel bir etkinlik. Oğlum da burada olmaktan dolayı son derece mutlu. Burası bizim nefes almamızı da sağlıyor. Çocuklarımız burada sosyalleşiyor, güzel zaman geçiriyor. Biz de onların yanında mutlu oluyoruz" dedi.

Engelli yakınıyla birlikte zeytin toplayan Miraç Asaf Yalçın da etkinlikte vakit geçirmekten memnun olduğunu belirterek, topladığı zeytinleri annesine hazırlatıp tüketeceklerini söyledi.





KENDİ TOPLADIKLARI ZEYTİN SOFRALARINA GİDECEK

Kızının bu tür etkinliklerle sosyalleşme fırsatı bulduğunu anlatan Mübeccel Yaşar, etkinliğin kendilerine hem mutluluk hem de ekonomik katkı sağladığını dile getirdi. Yaşar, "Kızım bu tür etkinlikler sayesinde sosyalleşiyor, farklı yerler görüyor. Benim için de güzel. Hem zeytin topluyorum hem de ev ekonomisine katkı sunuyorum" ifadelerini kullandı.