Çercioğlu’ndan Aydın’a büyük ihanet

Aydın'da, Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve Ekim 2023'te hizmete açılması planlanan Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hastane inşaatının yüzde 80'i tamamlanırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sorumluluğundaki hastanenin altyapısı ve yollarıyla ilgili hiçbir adım atmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hastanenin altyapı çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi'ne 1000 dönüm arazi tahsisi yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, 700 dönüm tarım arazisinin daha da eklenerek toplam 1700 dönüme çıkarılmasını istedi. Çerçioğlu, talebinin karşılık bulmaması nedeniyle Aydınlıların kaliteli sağlık hizmeti alacağı hastane yatırımını baltaladı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Başkan Özlem Çerçioğlu'nun engel olduğu hastanenin altyapı ve yollarına el attı. Erdoğan'ın talimatıyla şehir hastanesi için gerekli olan yol ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılmaya başlandı. Bakanlıkların ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aydın Şehir Hastanesi'nin kanalizasyon çalışmalarının bir kısmı tamamlandı.

Hastanenin içme suyu ve yol çalışmaları da projelendirilirken bunlarla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekim ayı sonuna kadar inşaat, altyapı ve yol çalışmalarının tamamı bitirilerek Şehir Hastanesi yıl sonuna kadar açılacak. AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, vatandaşların Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmalarına başlamamasının altında hangi gerçeklerin yattığını merak ettiğini söyledi.

'BUNUN VEBALİNİ HEP TAŞIYACAK'

ÇERÇİOĞLU'NUN vatandaşlara en büyük kötülüğü yaptığını ifade eden Savaş, "Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığı süresince söz verip yapmadığı, beceremediği, üretemediği diğer her hizmeti bir tarafa koymasını, vatandaşlarımızın sağlığıyla, canıyla oynamamasını bekliyorduk. Kendisine Aydınımıza bu kötülüğü yapmaması için çağrıda bulunduk. Şehir Hastanesi daha kısa sürede tamamlanarak hizmete açılabilirdi. Bunun vebalini Başkan Çerçioğlu üzerinde hep taşıyacak. Çerçioğlu'nun tüm engellerine rağmen Aydın'da bin 400 yatak kapasiteli hastaneyi en kısa sürede kazandırıyoruz" dedi.

NADİR UYSAL