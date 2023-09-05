Ameliyathanede kalp krizi geçirdi

Aydın'da anestezi teknikeri Güngör Dodak Şimşek (30), ameliyat esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı olay Nazilli Devlet Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 12 yıllık anestezi teknikeri Güngör Dodak Şimşek, ameliyat olacak bir hastanın anestezisini vererek ameliyata hazırladı.

Ameliyathanede bir anda fenalaşan genç kadın, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Şimşek'i ameliyathane doktoru kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak müdahaleler yetersiz kaldı.

BİR YIL ÖNCE EVLENDİ

Genç kadının kurtarılamaması üzerine aynı hastanede MR bölümünde çalışan eşi Yunus Emre Şimşek'e acı haberi mesai arkadaşları verdi. Bir yıl önce evlendiği eşinin ölüm haberi üzerine Yunus Emre Şimşek sinir krizi geçirdi. Genç adamı arkadaşları güçlükle yatıştırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.