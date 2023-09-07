Tarihe ışık tutan uzun yaşam şehri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17. yüzyılda inşa edilen Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nın ilçe turizmine kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılarak 2023 yılı yatırım planına alınması sağlandı. Hem tarihi yapısı hem de iklim şartları ile Nazilli'nin en iyi lokasyonlarından biri olan Esenköy Mahallesi'nde yer alan konağını restorasyonu ile hem kültürel hem de ekonomik olarak ilçeye kazanç sağlaması planlandı. Ayrıca konağın çevresine belediyemiz tarafından yapılacak tesisler ile hem vatandaşların aileleri ile rahatça vakit geçirip dinlenebilecekleri yeni alanlar oluşturulması hem de bu tesislerde uzun yaşamın sırrı olarak bilenen incir, kestane, zeytin gibi yöresel ürünlerin satışının yapılacağı satış alanları kurulması planlandı. Bu sayede hem turizme katkı sağlanacak hem de yerel halka yeni ekonomik gelir kaynakları yaratıldı.

Anadolu'daki en iyi korunmuş amfi tiyatro/ madeni paranın ilk basımının yapıldığı Mastaura Antik Kenti ile ilk Osmanlı Şatosu Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nın tarihe ve kültüre kazandırılması için kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.

İLK PARANIN BASILDIĞI YER

Mastaura Antik Kenti Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde, Bozyurt ve Eycelli Mahalleri arasında uzanan dar bir vadi içinde yer alıyor. Büyük Menderes Vadisi boyunca uzanan ve Ege kıyıları ile Anadolu içlerini bağlayan doğal güzergâh üzerinde yer alan kent, antik dönemde, batıda, kıyı kentleri Miletos ve Ephesos'tan başlayıp, Tralleis ve Nysa üzerinden gelen, Hierapolis ile Laodikeia'dan devam ederek, doğuya doğru Anadolu'nun içlerine uzanan Caput Via yolunun önemli kentlerinden birisi oldu. Ayrıca kendi bölgesel coğrafyası içinde kavşak noktası sayılabilecek konumda olan kentin karşısında ovanın diğer tarafında Harpasos Çayı (Arpas Çayı/Kemer Çayı) yer almakta, bu çay boyunca uzanan vadi Karia içlerinden Maiandros ovasına bağlantıyı sağlayan önemli güzergâhlardan birisidir.

Hem güneyden Karia Bölgesi'nden ve kuzeyden Lydia Bölgesi'nden gelen yolların kesiştiği bir noktada olması, hem de Maiandros (Büyük Menderes Nehri) boyunca uzanan doğu-batı akslı ana yol üzerinde olması Mastaura'nın bölge içinde önemli bir konumda yer aldığını göstermektedir. Yaklaşık 280 yıldır literatürde yer alan ve çeşitli seyyahların eserlerinde kısaca anlatılan Mastaura Antik Kenti, 2007 yılından itibaren sit alanı ilan edilip koruma altına alınmıştır.

2021 yılında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın girişimleri ile bölgede kazı çalışmalarının başlatılması için girişimlerde bulunulmuş 2022 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi tarafından kazı çalışmaları resmen başlatılmıştır. Nazilli Belediyesi bölgede kazıların kesintisiz olarak yapılması için gerekli tüm destekleri vermiş, ek personel ve ekipman ile destek vermiştir. Ayrıca turizmin önde gelen yazarları, akademisyenleri, tur şirketleri ve rehberler ilçeye çağrılarak Nazilli Belediyesi tarafından ağırlanmış ve Mastaura Antik Kenti'nin tanıtımına büyük katkı sunulmuştur. Antik kent çevresinde yine Nazilli Belediyesi tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 2020 yılında dünyanın en önemli ilk 10 keşfi arasında 2. gösterilen Mastaura'da kazı çalışmaları halen devam etmektedir.