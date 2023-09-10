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Haberler Aydın Merhum Yazıcıoğlu Aydın’da mezarı başında anıldı

Merhum Yazıcıoğlu Aydın’da mezarı başında anıldı

İHSAN KARATAŞ
Merhum Yazıcıoğlu Aydın’da mezarı başında anıldı

ESKİ valilerden Recep Yazıcıoğlu anısına, ölümünün 20'nci yıl dönümünde Aydın'ın Söke ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan merhum Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığındaki kabri başında bir araya gelen ailesi ve sevenleri, mezarına karanfil bıraktı, dua etti. Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri yaptığı açıklamada, aradan 20 yıl geçmesine rağmen acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi

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