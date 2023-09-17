Aşırı hız hayattan kopardı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında İbrahim Bozkurt (18) hayatını kaybetti. Kaza, Söke-Kuşadası karayolu Davutlar Kavşağı mevkiinde meydan geldi. Karayolu üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Mehmet A. aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Mehmet A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'un turizm sektöründe gündelikçi olarak çalıştığı ve işe gitmek için motosiklete bindiği öğrenildi