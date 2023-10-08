  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Akıl almaz kaza avcının sonu oldu

Akıl almaz kaza avcının sonu oldu

Aydın’da ava giderken motosikletinin devrilmesiyle omzundaki av tüfeği ateş alan Nuri Arkan (32), başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti

KAZIM YÖRÜKCE
Akıl almaz kaza avcının sonu oldu

AYDIN'DA av tüfeğini alıp motosikletiyle domuz avına gitmek için yola çıkan Nuri Arkan, kaza geçirdi. Motosikleti devrilen Arkan'ın tüfeği yanlışlıkla ateş aldı ve saçmalar başına isabet etti. Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi Sarıova mevkisinde meydana geldi. Nuri Arkan yola çıktıktan kısa bir süre sonra silah sesi duyuldu. Bölge halkının ihbarıyla, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ekipler olay yerinde çalışmalara başladı. Sağlıkçıların kontrolünde Nuri Arkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında Arkan'ın, motosikletin devrilmesiyle omuzundaki av tüfeğinin ateş aldığı ve saçmaların başına isabetiyle öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA