Üniversiteli Zeren son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş, İstanbul Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Anne Serpil Ertaş, "Mis gibi kokuyordu kızım" diyerek kızına veda ederken genç kızın ölümüne neden olan asansörü denetleyen firmanın sahibi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör faciasında hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Zeren Ertaş için İstanbul Kurtköy'deki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Öte yandan Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan asansör kazasıyla ilgili gözaltına alınan firma sahibi Mustafa Büyükyapıcı adliyeye sevk edilerek tutuklandı