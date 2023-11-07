Alkollü maganda kuzen katili oldu

Aydın'da Enver Eraslan (21) alkol alıp av tüfeği ile rastgele havaya ateş ederken kazayla kuzeni Vahdet Üşüntü'yü (36) kafasından vurdu. Üşüntü hayatını kaybederken, Eraslan ise tutuklandı. Olay, saat 01.00 sularında Mesudiye Mahallesi Manolya Sokakta meydana geldi. Parkta alkol alan Enver Eraslan elindeki av tüfeği ile havaya ateş etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan kuzeni Vahdet Üşüntü'nün kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Üşüntü'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaydan sonra polis ekipleri, kuzeninin ölümüne neden olan Enver Eraslan'ı gözaltına aldı. Üşüntü'nün cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kuzen katili olan Enver Eraslan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.