  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Alkollü mekanda sigara denetimi yapan polisi darbetti

Alkollü mekanda sigara denetimi yapan polisi darbetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda sigara denetimi yapan güvenlik ekipleri ile 2 müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sivil polisi darp eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Alkollü mekanda sigara denetimi yapan polisi darbetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 Kasım Pazar günü Yeni Sanayi Sitesi'ndeki alkollü bir mekanda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, mekanda sigara denetimi yapan zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine nezaret eden sivil polis ekipleri ile bir müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Uğur K. ve oğlu Cevdet K. güvenlik güçlerine saldırdı. Baba ve oğlu polis ekiplerine hakaretler savururken, olay yerine takviye polis ekibi istendi.

Olay sırasında mekanda bulunan gazeteci yaşananları cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Kayıt yapıldığını fark eden iş yeri çalışanların da gazeteciyi darp ile tehdit ederek görüntüleri zorla sildirdiği iddia edildi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye polis ekipleri olaya müdahale etti. Uğur K., oğlu Cevdet K. ve olaya karışan iş yeri çalışanları gözaltına alındı. Yaşananlar ise mekandaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Cevdet K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA