Çerçioğlu’na soruşturma izni

'Topuklu Efe' namıyla tanınan ve 'Resmi belgede sahtecilik' ile 'Görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla hakkında dava açılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile 32 belediye çalışanı hakkında 2021 yılında soruşturma izni verilerek İçişleri Bakanlığı müfettişlerince ön inceleme raporu hazırlandı. İtirazlar üzerine Danıştay 1. Dairesi'ne gönderilen rapora ek olarak 2023 yılında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın izniyle tekrar soruşturma izni verilerek bir ön inceleme raporu daha hazırlandı.

USULE AYKIRI AVANS

Raporda, Çerçioğlu'nun talimatı ile SAMPAŞ firmasına 2014-2015 yılları arasında belediye ile ASKİ'ye verdiği 3 yıllık hizmetin karşılığı olarak ASKİ'nin doğrudan alım yöntemi ile firmaya 2.8 milyon lira ödediği, bu tutarın da bütçenin yüzde 2,5'una denk geldiği bir kez daha vurgulandı. Ayrıca teknik şartname ve sözleşmeye göre, SAMPAŞ'a en yüksek bedelin ödendiği 'veri aktarım' ile 'Danışmanlık ve eğitim hizmeti' adı altındaki işlerin ne yazılım ne de geçmiş sözleşmelerle ilişkisinin olmadığı, doğrudan alım yöntemine konu edilemeyeceği, süreçte firmanın isteklerine uygun teknik şartname hazırlanıp, firmaya usule aykırı avans ödendiğine de dikkat çekildi.

2015 yılında sokakların süpürülmesi ihalesini, aşırı düşük teklif sınırının hemen üzerinde fiyat veren Barka firmasının aylık 922 bin lira, yani toplam 11 milyon lira teklifle aldığı, sınırın altında kalan diğer firmanın izahınınsa kabul edilmediği vurgulandı. İhaleyi kazanan firma yetkililerinin Çerçioğlu'nun danışmanı olduğu öne sürülen Erkan Karaaslan'ı defalarca ziyaret edip yeni ihaleyi 922 bin liradan aylık 1,5 milyon liraya çıkarmak istedikleri ve ellerinde birkaç özel tasarlanmış araç bulunduğunu belirtip teknik şartnamede bu araçların istenmesi durumunda ihaleye girip kazanabileceklerini söyledikleri de raporda yer aldı.

İŞ ORTAKLIĞI KAZANDI

2019'daki süpürme ihalesini 63 milyon 992 bin teklif eden ve arasında Barka firmasının da yer aldığı iş ortaklığının kazandığı, özetle; cadde, bulvar ve orta refüjlerin el ve makineyle yıkanıp süpürülmesi, ana arterlerin temizliği ve kentsel temizlik işi için araç kiralama hizmeti alım işi gibi, adrese teslim ihalelerde bazı yolsuzluklar yapıldığına dikkat çekildi.