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Haberler Aydın Aydın’ın atlı kovboyu, evinde ölü bulundu

Aydın’ın atlı kovboyu, evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafikte bile atıyla dolaşan, çevredekiler tarafından "beyaz atlı kovboy" olarak bilinen Cemil Uçar, Kuyulu Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Aydın’ın atlı kovboyu, evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesi'nde Kuyulu Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre kardeşinden haber alamayan Serhan Uçar, kardeşi Cemil Uçar'ın evine gitti. Eve giden kardeş Uçar, Aydın'da atlı kovboy olarak tanınan Cemil Uçar'ı asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uçar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Cemil Uçar'ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçar'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, "atlı kovboy" Uçar'ın cenazesinin, ikindi namazı sonrası Kuyulu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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