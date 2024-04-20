Pilavlı kermeste 48 kişi zehirlendi

Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencileri okulda kermes etkinliği yaptı. Etkinlikte tavuk pilav yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde fenalaştı. Bazı öğrenciler kusmaya başlayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye 48 öğrenci başvurdu. Tedavileri tamamlanan 44 öğrenci taburcu edildi. 4 öğrencinin ise tedbir amaçlı hastanede müşahide altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan zehirlenme olayının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlattığı bildirildi. Olaydan sonra Aydın Valiliği, kent genelindeki tüm kermesleri yasaklama kararı aldı.