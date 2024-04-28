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Haberler Aydın Enjektörle hayvan avlarken yakalandı

Enjektörle hayvan avlarken yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Enjektörle hayvan avlarken yakalandı
AYDIN Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcabölük Mahallesinde icra edilen devriye esnasında orman içerisinde durumundan şüphelenilen kişiyi durdurdu. Ö.K isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada izinsiz yabani hayvan vurmak amacıyla kullandığı değerlendirilen 177 CAL (4.5mm) faturasız havalı tüfek, 9 adet hava basınçlı enjektör, 2 adet kullanılmamış enjektör iğnesi, faturasız kurusıkı ve şarjör ele geçirildi. Şüpheliye 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.
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