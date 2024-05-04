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Haberler Aydın 14 yaşındaki sürücü kazada ağır yaralandı

14 yaşındaki sürücü kazada ağır yaralandı

HABER MERKEZİ
14 yaşındaki sürücü kazada ağır yaralandı
Aydın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi yolu Evciler Mezarlığı yakınlarında kaza meydana geldi. Bir fırında çalışan Arda Güneri, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile tek taraflı kaza yaptı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Güneri'nin 2 kolunda kırık ve iç kanama geçirdiği belirlendi. Buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Arda Güneri'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.
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