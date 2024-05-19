Okey ıstakalarında toplumsal mesaj

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Kahveciler Esnaf Odasının yürüttüğü proje çerçevesinde polis ekipleri, kentteki kahvehanelere giderek vatandaşlara aile içi şiddet konusunda eğitim veriyor. Okey ıstakalarının arkasına "Kadına el kalkamaz" çıkartması yapıştıran ekipler, şiddete karşı mücadelede vatandaşlardan duyarlılık bekliyor. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Ceren Çelik, "Bu uygulamayı kahvehanelerde başlattık. Istakalara 'Kadına el kalkamaz' etiketleriyle vatandaşımızı bilinçlendirmeyi amaçladık" dedi