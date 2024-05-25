Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu! 18 şüpheli tutuklandı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" soruşturması kapsamında 38 şüpheli, Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'taki baskınlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenilmişti.

Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edilmişti.

Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen 38 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.