Çine’de süt kamyonu devrildi: 4 yaralı

AYDIN'IN Çine ilçesinde süt kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen sürücü ailesini bırakıp olay yerinden kaçtı. Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Ömer Gökçen (36) idaresindeki süt kamyonu, Eskiçine Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybederek orta refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan Nafize (33), çocukları M.F. Gökçen (8) ve R. Gökçen (5) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen sürücü Ömer Gökçen, olay yerinden kaçtı. Sürücü daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı