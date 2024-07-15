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Haberler Aydın Suç makinesi firari kadın Aydın'da alışveriş merkezinde yakalandı

Suç makinesi firari kadın Aydın'da alışveriş merkezinde yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, birçok suça karışan ve 32 yıl hapis cezasından aranması olan 22 yaşındaki firari Ebru Uçakdağ ve 12 yıl hapis cezası bulunan 25 yaşındaki Yasin Karahan bira alışveriş merkezinde yakalandı.

DHA
Suç makinesi firari kadın Aydın’da alışveriş merkezinde yakalandı

Aydın'da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranmaları olan Ebru Uçakdağ ve Yasin Karahan'ı yakalamak için başlattığı teknik ve fiziki takip sonucu yerlerini tespit etti. 47 farklı hırsızlık suçundan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Uçakdağ, 1 yıllık teknik ve fiziki takip sonucu bugün 8 saatlik bir çalışma ile Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de yakalandı.

19 farklı hırsızlık suçundan toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Karahan ise, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bugün Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalandı. Ebru Uçakdağ ve Yasin Karahan, akşam saatlerinde sevk edildikleri nöbetçi mahkamace tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

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