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Haberler Aydın Tamirci cinneti! Evi kana boyadı

Tamirci cinneti! Evi kana boyadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde televizyon tamircisi Mehmet Gerçek (46), gittiği evde ücret konusunda ev sahibi ile anlaşamayınca çekiçle saldırdı. Gözü dönmüş saldırgan aynı aileden biri çocuk 4 kişiyi yaraladı.

KAZIM YÖRÜKCE
Tamirci cinneti! Evi kana boyadı

Olay, Nazilli ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Televizyon tamircisi Mehmet Gerçek, Kardeşköy mahallesinde Hulisi Duran'ın (65) yaşadığı eve gitti. Televizyonu tamir ettikten sonra alacağı servis ücreti nedeniyle Gerçek ile Duran arasında anlaşmazlık çıktı. Bu nedenle çıkan tartışmada kan aktı. Gerçek yanında getirdiği çekiçle dehşet saçtı.

DEFALARCA VURDU

Mehmet Gerçek, çekiçle Duran'ın önce kafasına sonra göğsüne defalarca vurdu. Öfkesini alamayan gözü dönmüş televizyon tamircisi, evde bulunan Hulisi Duran'ın eşi Nakşiye Duran (60), kızı Hatice Gökharman (37) ve 6 yaşındaki torunu Beyza Gökharman'a da çekiçle saldırıp yaraladı. Mehmet Gerçek kaçmaya çalışırken komşular tarafından yakalanarak, jandarmaya teslim edildi. Kafatası ile kaburgasında kırıklar oluşan Hulusi Duran, hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Dehşet verici olayda Hulisi D., Nakşi D. ağır şekilde yaralandı. Hatice G. ve 6 yaşındaki Beyza G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Aldıkları darbeler nedeniyle kafatasında çatlak oluşan ve beyin kanaması geçirdikleri belirlenen Nakşiye Duran ve torunu Beyza Gökharman'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisinin ardından ifadesine başvurulan Hatice Gökharman, kızı Beyza'yı annesinin evinden almak için eve girdiği esnada Gerçek'in çekiçle kendisine ve kızına saldırdığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

KAN donduran olayın zanlısı Mehmet Gerçek, jandarmada ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Gerçek'in ilk ifadesinde olayı kendisinin yapmadığını savunarak, "Ben yapmadım, üstüme iftira atıyorlar" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Gerçek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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