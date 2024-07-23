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Haberler Aydın Serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu

Serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde, hayvanları otlatmak için evden çıkan çoban serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak sürüklendi. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışması sonrası 62 yaşındaki Ramazan Yatkın’ın cansız bedeni bulundu.

DHA
Serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde Burunköy Mahallesi'nde oturan çoban Ramazan Yatkın, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yatkın'dan haber alamayan yakınları bölgeye giderek arama yaptı. Ramazan Yatkın'ın elbiselerini nehir kenarında gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhnbar üzerine bölgeye 4 jandarma ekibi, Muğla Polis Su Altı Arama Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Nehir boyunca yapılan arama çalışmalarında Yatkın'ın elbiselerinin bulunduğu kıyıdan 15 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Yatkın'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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