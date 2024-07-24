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Haberler Aydın Aydın'da bomba paniği

Aydın'da bomba paniği

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kent merkezinde bulunan Aydın Tren Garı girişindeki kaldırım üzerine bırakılan bir çanta ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı.

İHA
Aydın’da bomba paniği

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı Aydın Tren Garı girişinde saat 17.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki tren garının girişindeki kaldırımda unutulan bir çanta vatandaşların dikkatini çekti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tren garı çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İnceleme sırasında, tren garının giriş ve çıkışları ve tren garına çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak kapatıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar da güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından yerleştirilen fünye ile çanta uzaktan patlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda çantada kişisel eşyaların olduğu tespit edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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