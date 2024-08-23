Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi... Kadın polisin çifte mutluluğu...

Aydın Polis Okulu'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 198 kadın polis adayı mezuniyet sevincini yaşadı. Aydın POMEM bahçesinde düzenlenen törende evlilik teklifi heyecanı yaşandı. Polis memuru Önder Dursun, mezuniyetin ardından kep atan kız arkadaşı Şerife Kırbaç'a sarılarak önce mezuniyet sevincine ortak oldu. Ardından dizlerinin üzerine çöken Dursun, cebindeki yüzüğü çıkararak kız arkadaşı Şerife Kırbaç'a uzattı. Teklif karşısında şoke olan Şerife Kırbaç'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Evlilik teklifine, çocuklarının mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları alkış ve ıslıklarla destek verdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kız arkadaşına mutlu gününde evlilik teklifinde bulunarak sürpriz yapmak istediğini belirten polis memuru Önder Dursun, "Allah böylesini nasip etti. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Teşkilatımıza da çok faydalı bir polis olacağına inanıyorum. Ben de polis memuruyum, kız arkadaşım da polis memuru oldu. Çifte mutluluk olsun istedim. Benim için unutulmaz bir an oldu" dedi. Erkek arkadaşından evlilik teklifi beklemediğini belirten çiçeği burnunda polis memuru Şerife Kırbaç ise, "Hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ama çok mutluyum" diye konuştu.