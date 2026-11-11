Haberler İzmir İzmir'e hayırlı olsun! ESHOT duyurdu: Yeni otobüs hattı geldi! İzmir'e hayırlı olsun! ESHOT duyurdu: Yeni otobüs hattı geldi! Son dakika İzmir haberleri... İzmir toplu ulaşımına kritik bir halka daha eklendi. Şirinyer ile Demokrasi Üniversitesi arasını bağlayacak olan 974 için düğmeye basıldı. İşte 974 no'lu hattın ilk sefer tarihi... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... İzmirlilerin gözü kulağı bu haberdeydi! Karar UKOME'den geçti, 11 Kasım itibarıyla ESHOT'un yeni otobüsü ilk yolcularını aldı. Yeni hattın geçtiği tüm duraklar ve sefer saatleri haberimizde.

İzmir Demokrasi Üniversitesi durağından başlayan 974 nolu yeni hattın son durağı ise Şirinyer Aktarma Merkezi oldu. HAFTA İÇİ HİZMET VERECEK! Sadece hafta içi günlerinde çalışacak olan hat, 06:45'te Şirinyer Aktarma Merkezi'nden, 07:45'te İzmir Demokrasi Üniversitesi durağından güne başlayacak. Saat başı olacak otobüsün son seferleri ise 19:45'te Şirinyer Aktarma Merkezi'nden, 20:45'te İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden kalkarak sona erecek.