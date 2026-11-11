İzmir'e hayırlı olsun! ESHOT duyurdu: Yeni otobüs hattı geldi!

Son dakika İzmir haberleri... İzmirlilerin gözü kulağı bu haberdeydi! Karar UKOME'den geçti, 11 Kasım itibarıyla ESHOT'un yeni otobüsü ilk yolcularını aldı. Yeni hattın geçtiği tüm duraklar ve sefer saatleri haberimizde.
İzmir Demokrasi Üniversitesi durağından başlayan 974 nolu yeni hattın son durağı ise Şirinyer Aktarma Merkezi oldu.
HAFTA İÇİ HİZMET VERECEK!
Sadece hafta içi günlerinde çalışacak olan hat, 06:45'te Şirinyer Aktarma Merkezi'nden, 07:45'te İzmir Demokrasi Üniversitesi durağından güne başlayacak. Saat başı olacak otobüsün son seferleri ise 19:45'te Şirinyer Aktarma Merkezi'nden, 20:45'te İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden kalkarak sona erecek.
ÜNİVERSİTE İLE ŞİRİNYER ARASINDA YENİ ULAŞIM BAĞLANTISI
Yeni hat sayesinde İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Şirinyer Aktarma Merkezi arasında toplu ulaşım bağlantısı sağlanacak. Özellikle üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel ile bölge sakinlerinin yeni ulaşım seçeneğinden yararlanması bekleniyor.
Yeni hattın güzergâhı, durakları ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.