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Haberler Aydın

Balkondan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen Nilüfer Altıner adlı talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

İHA
Balkondan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

Olay, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1030 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır Didim Belediyesi bünyesindeki sosyal markette çalıştığı öğrenilen Nilüfer Altıner, henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıner'i ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Altıner, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken, talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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