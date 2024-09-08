Filistin şehidi Ayşenur Didim’de toprağa verilecek

BATI Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Aydın'da yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Eygi'nin hayatını kaybetmesi, yakınlarının yaşadığı Aydın'ın Didim ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Acı haberi alan yakınları, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine akın etti.

KESKİN NİŞANCI KATLETTİ

EVİN bulunduğu binaya Türk bayrakları asan Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didim'de ziyaret ettiğini, Muğla ve Antalya'daki akrabalarına da gittikten sonra İstanbul'a döndüğünü belirtti.

Eygi, "Oradan da BM toplantısı için Ürdün'e geçeceğini söyledi. Filistin'e geçeceğini bize söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi" dedi. Eygi, cenazenin Didim'de defnedilmesini planladıklarını söylediğini de dile getirdi. Öte yandan, Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti.