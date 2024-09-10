FBI’ın aradığı ünlü Hacker Aydın’da yakaladı

Aydın Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, Türkiye genelinde yasadışı bahis ve online kumar operasyonu başlattı, 13 ilde 42 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, daha önce FBI'ın peşinde olduğu bir bilgisayar korsanı olan Muhammed Nur Görgen de dahil olmak üzere toplam 35 şüpheli yakalandı ve bu şüphelilerden 14'ü tutuklandı. FBI'ın aradığı Görgen'in Amerika'da dünyaca ünlü Knight Online isimli oyun sitesini hacklediği ve "zombi" isimli bir bilgisayar virüsü üreterek yaklaşık 10 bin bilgisayarı aynı anda kontrol edebilecek gücü yarattığı öğrenildi.

FBI EKİPLERİNİN ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antalya'da yakalanan Muhammed Nur Görgen'in (34) Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından da arandığı ortaya çıktı. 2010 yılında kendisi gibi hacker olan B.K ile birlikte Amerika'da dünyaca ünlü Knight Online isimli oyun sitesini hackleyen Muhammed Nur Görgen, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan listesine alındı.

14 YILDIR FBI'IN ARADIĞI HACKER'I JANDARMA YAKALADI

14 yıl sonra, Görgen yasa dışı bahis ve online kumar şebekesiyle ilişkilendirilerek tekrar gündeme geldi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda "yasa dışı bahis" ve "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarını örgütlü olarak işlediği gerekçesiyle 35 şüpheliyi gözaltına aldı. 14 yıldır FBI'ın peşinde olduğu Görgen, Aydın Jandarma Komutanlığı tarafından ele geçirildi. Antalya'da kardeşi ile birlikte yakalanan Görgen'in üzerinde ve evinde bulunan bilgisayarlardan birçok dijital materyal ele geçirildi.

EĞİTİM AĞI KURMUŞLAR

Savcılığın yürüttüğü dört aylık soruşturma, şebekenin yasa dışı bahis ve online kumar organizasyonlarında oldukça organize bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Şebekenin, suç örgütüne yeni katılanlara yönelik online eğitimler verdiği, performans değerlendirmeleri yaptığı ve başarılı olanlara ödül verdiği belirlendi. Ayrıca, şebeke yöneticilerinin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini organize etmek için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde toplantılar düzenlediği de tespit edildi.