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Polisten kaçmak isteyenler 'whatsapp' grubu kurmuş! Bin kişiye soruşturma

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis çevirmesine yakalanmamak için 'whatsapp' grubu kurulduğu ortaya çıktı. Bin kişinin bulunduğu grupta anlık olarak çekilen çevirme fotoğraflarının paylaşıldığı gruba üye olanlar hakkında soruşturma başlatılacağı bildirildi.

İHA
Polisten kaçmak isteyenler ’whatsapp’ grubu kurmuş! Bin kişiye soruşturma

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haftanın 7 günü saat fark etmeksizin ilçenin çeşitli belirlenen noktalarında trafik ve asayiş uygulaması yapıyor. Zaman zaman da "şok" uygulamalarla araç ve yayalar üzerinde denetim gerçekleştiriyor.

Polisten kaçmak isteyenler ’whatsapp’ grubu kurmuş! Bin kişiye soruşturma

Buna bağlı olarak uygulamalarda çok sayıda alkollü sürücü ile aranması olan kişiler yakalanıyor. Polisin yaptığı bu uygulamalar sayesinde ilçede suç oranında düşüş yaşanıyor.

Polisten kaçmak isteyenler ’whatsapp’ grubu kurmuş! Bin kişiye soruşturma

Öte yandan, ilçede trafik ve asayiş büro ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerden kaçmak isteyen bazı motosiklet ve araç sürücülerinin sosyal medya platformundan ve mesajlaşma uygulaması olan "Whatsapp" üzerinden "Kuşadası Trafik Anlık" grubu kurduğu ortaya çıktı.

Polisten kaçmak isteyenler ’whatsapp’ grubu kurmuş! Bin kişiye soruşturma

Yüzlerce kişinin yer aldığı grupta, farklı noktalarda uygulama yapan polisleri gören üyeler, fotoğraf çekip anında bilgi paylaşımında bulunuyor. Böylece alkollü ya da çeşitli suçlardan araması olan şahıslar denetimden kaçıyor. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gruba üye olanlar hakkında soruşturma başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.

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