Filistin Büyükelçisi’nden Ayşenur’un ailesine ziyaret

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evine gelen Büyükelçi Fayed Mustafa, baba Mehmet Suat Eygi, Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Ali Mazhar ve yakınlarıyla görüştü. Aileye baş sağlığı diledikten sonra açıklama yapan Mustafa, "Ayşenur sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin şehidi değildir, aynı zamanda bütün dünyanın, özellikle Filistin'in şehididir" dedi.

ABBAS'TAN TAZİYE

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın da aileye taziyelerini ilettiğini ve onlarla konuştuğunu aktaran Mustafa, "Biz de söz veriyoruz ki Filistin hükümeti olarak bütün uluslararası mahkemelerde bu konuyu yakından takip edeceğiz ki böyle şehadeti, böyle zulmü kabul etmeyeceğiz" diye konuştu. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, 6 Eylül'de, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.