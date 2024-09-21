Prof. Dr. Ali Erbaş’tan Ayşenur’un mezarına ziyaret

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim Asri mezarlığındaki kabristanını ziyaret etti. Ayşenur için mezarı başında dualar eden Erbaş, ardından Eygi ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Erbaş, Ayşenur'un babası Mehmet Suat Eygi, dedesi Şerif Eygi, amcası Yılmaz Eygi ile diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Kuran-ı kerim okunarak dualar edildi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayşenur'un şehit mertebesinde olduğunu belirterek, "Zalim işgalcilerin zulmünün ne kadar arttığına, ne kadar sınır tanımaz olduğuna bir kez daha tanıklık ettik. Ayşenur kardeşimiz orada bir aktivist olarak mazlumların yanında yer alan, elinde fotoğraf makinesinden başka bir şey olmayan, oradakilerin sesini duyurmak istedi. Ama işgalci zalimler onu şehit etti. Dünya kamuoyu bunu görmeli" diye konuştu. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, baba Mehmet Suat Eygi'ye bir Kuranı Kerim hediye etti.

Ziyarette ayrıca duyarlı vatandaşlar şehit Ayşenur Ezgi Eygi adına ilçede bir camii yaptırılması noktasında hazırladıkları dilekçeyi Erbaş'a verirken, Erbaş'ta bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da gereken yardımı yapacaklarını ifade etti.