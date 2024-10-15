Dede torunun ATV gezisi kabusa dönüştü

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde duvara çarpan ATV sürücüsü Osman Küpelioğlu hayatını kaybederken, yanında yolcu konumunda bulunan torunu yaralandı. Kaza, Kuyucak'a bağlı Çamdibi Mahallesi'nde meydana geldi. 09 AJZ 727 plakalı ATV sürücüsü Osman Küpelioğlu (59), Çamdibi istikametinden Karapınar'a seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TARLA DUVARINA ÇARPTI

KÜPELİOĞLU, yol kenarında bulunan tarla duvarına çarparak kaza yaptı. Kazada Osman Küpelioğlu ve arkasında yolcu konumunda bulunan torunu M.S. (7) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede ATV sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirledi

ALMANYA'DAN GELMİŞTİ

İKİ yaralı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpelioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almanya'nın Worms kentinde yaşayan Osman Küpelioğu'nun tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.