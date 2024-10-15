Hassas burunlar daima göreve hazır!

"ÖZEL KONDİSYON PARKURUNDA EĞİTİME TABİ TUTULUYOR"



Görev için seçilen köpek cinsleri ve sınıflandırması ile ilgili bilgiler de veren Demirci, "Görev köpekleri için Belçika malinois, Alman çoban köpeği, labrador, golden retriever gibi dünya genelinde kullanılan belli başlı köpek ırkları tercih edilmektedir. Bu cins köpeklerin içerisinde arama bulma güdüsü gelişmiş, oyunculuk potansiyeli yüksek, korkusuz köpekler seçilerek görev köpeği eğitimine alınmaktadır. Eğitime alınan köpeklerin tamamı belirli testlere tabi tutulmakta olup, bu testlerde başarılı olan köpekler eğitimi tamamlamaktadır. Jandarma teşkilatında görev yapan köpeklerimizin bakımı ve eğitimi eğiticisi olan personel tarafından yapılmaktadır. Görev köpeklerinin 52 haftalık eğitim programına uygun olarak günlük eğitimleri bizzat eğiticisi olan personel tarafından yapılmakta olup, aylık eğitim değerlendirme formuna eğitimin başarı derecesi işlenerek takibini yapmaktadır. Köpeklerin branş özelliklerine göre eğitim konuları ve eğitim alanları bulunmakta olup, eğitici personel tarafından bu eğitimler titizlikle yapılmakta ve branş özelliklerini kaybetmemesi için eğitim konuları eksiksiz ve devamlı yaptırılmaktadır.

Köpeklerimiz kondisyonlarının korunması için özel olarak dizayn edilen köpek eğitim kondisyon parkurunda eğitime tabi tutulmaktadır. Günlük temizliği, tüylerinin tımarı, barınaklarının ve eğitim alanlarının genel temizliği eğiticisi personel tarafından yapılmakta olup, köpeklerin tüm aşıları düzenli olarak takip edilerek veteriner kontrolünde ve bizzat veteriner hekim tarafından uygulanmaktadır. Göreve çıkarken, görev esnasında ve döndükten sonra eğiticisi tarafından köpeğin gerekli kontrolü yapılarak köpeğin genel sağlık durumu kontrol edilmekte ve gerekirse tedavisinin yapılması sağlamaktadır" şeklinde konuştu.