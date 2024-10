Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli özel eğitimli köpekler, başarılı operasyonları ile suçluların kabusu olurken, vatandaşların da can dostu oldu. Yangın tespitten bomba aramaya, iz takipten uyuşturucuya kadar birçok alanda kullanılan hassas burunlar, daima göreve hazır bir şekilde bekliyor.



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda (JAKEM), özel eğitimden geçen köpekler, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapmaya her an hazır hale getiriliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan hassas burunlar ise başarılarıyla vatandaşların can dostu olurken, suçluların da kabusu oldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köpek Unsurları Birimi'nde yangın tespit, bomba arama, iz takip ve narkotik alanlarında görev yapan köpekler, eğitici rütbeli personeller tarafından her gün kondisyon eğitimlerini alarak her an göreve hazır hale geliyor.