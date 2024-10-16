Kadın kasaptan 3 milyonluk vurgun

AYDIN'IN Efeler ilçesinde piyasaya olan 3 milyon liralık borcunu ödeyemeyen 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Evrim Aktaş, 5 ay önce kasap dükkanını kapatıp ortağı Murat Şahin ile kayıplara karıştı. Kocası Erkan Aktaş'ın kendisini bulmak için Esra Erol'un programına katılması üzerine Adana'da ortaya çıkan Aktaş, "Köylülerden almış olduğum hayvanlardan dolayı 3 milyon lira borcum var. Borcumu ödeyemediğim ve can güvenliğim olmadığı için kaçtım" dedi.

15 MİLYON ZARAR

EŞİNİN kaybolmasının ardından Erkan Aktaş, Esra Erol'un televizyon programına başvurdu.

Erkan Aktaş

Kasaplık yapan eşi Evrim Aktaş'ın ortağı olan Murat Şahin ile sevgili olduğunu ve birlikte kaçtıklarını ileri süren Erkan Aktaş, eşinin iş üzerinden borçlar yaparak kendisini 15 milyon lira zarara uğrattıklarını, kredi borçlarını ödeyemediği için çok zor durumda olduğunu söyledi. Evrim Aktaş, Esra Erol'un programına Adana'dan katıldı.

Borçları yüzünden kaçtığını söyleyen Aktaş, "Dükkanda etleri satacaktım. Ancak kocamı doyuramadım. Onun yüzünden borçlandım. Köylülerden almış olduğum hayvanlardan dolayı piyasaya borçluyum. Yaklaşık 3 milyon borcum var. Ben borç yüzünden kaçtım. Can güvenliğim yok. Bu yüzden kaçmak zorunda kaldım" dedi.