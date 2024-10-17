Vurguncu kadın kasap hastalıklı hayvan eti satmış

Ahmet Aktaş, annesinin kasap dükkanında ortağı Murat Şahin'le hasta hayvanları kesip sattığını söyledi. Efeler ilçesi Cuma Mahallesi'nde kasap dükkanı bulunan 48 yaşındaki Evrim Aktaş, 5 ay önce işyerinin kapısına kilit vurup ortağı Murat Şahin ile birlikte ortadan kayboldu.
Annesinin dükkânda hastalıklı hayvan eti satarak toplum sağlığına zarar verdiğini söyleyen Ahmet Aktaş, "Annem ve Murat dolandırıcılık yapıyordu. Annem ölü hayvan kesti. Hasta olan buzağı kesti. Maliyeye şikayet ettiler. Dükkandaki etler imha edildi. Faturada usulsüzlük yapıyorlardı" ifadelerini kullandı. Evrim Aktaş, oğlunun iddiasını kabul etmedi.