Şükrü Saracoğlu’nda nefes kesen gece: Fenerbahçe, Liverpool’u 3-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbol gecesi yaşandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'nin köklü ekiplerinden Liverpool'u konuk etti. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği zorlu dokuz dakika nefesleri keserken, sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik muazzam bir galibiyetle ayrıldı.

ERKEN GOLLER VE DEVREYE 1-1 GİRİLDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 25. dakikada Trey Nyoni'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole çok gecikmeden yanıt veren Fenerbahçe, 29. dakikada Mason Greenwood'un ceza yayından çektiği ve baraja çarparak ağlarla buluşan şutuyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU VE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Mücadelenin ikinci devresinde tempom hiç düşmedi. Liverpool, 69. dakikada Alexander Isak'ın golüyle skoru 2-1 lehine çevirse de, sarı-lacivertli ekip taraftarının da desteğiyle muazzam bir karakter ortaya koydu.

73. Dakika: Archie Brown'ın kaydettiği golle skora yeniden denge geldi: 2-2.

79. Dakika: Oyuna sonradan giren golcü Vedat Muriqi sahneye çıktı ve kaydettiği kritik golle sarı-lacivertlileri 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı bilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde dev bir zafere imza atarak puanını yükseltti. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu da müsabakayı tribünden takip etti.