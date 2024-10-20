Kasapların yüz karası

Aydın'ın Efeler ilçesinde 48 yaşındaki kadın kasap Evrim Aktaş, dükkanda sattığı etler için aldığı hayvanların borcunu ödeyemedi. Yaklaşık 3 milyon lira borcu biriken Aktaş, kocası Erkan Aktay ve çocuklarını terk ederek iş ortağı Murat Şahin ile kaçtı. Eşine dükkan açması için tarlasını satan ve bankadan kredi çeken Erkan Aktaş, 5 ay önce kayıplara karışan eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

PROGRAMA İHBAR YAĞDI

Evrim Aktaş ve ortağı Murat Şahin'i bulan Esra Erol, kadın kasabı programına bağladı. Aktaş programa katılarak borçları nedeniyle iş ortağı Murat Şahin ile birlikte kaçtığını itiraf etti. Aktaş, "Dükkanda etleri satacaktım. Ancak kocamı doyuramadım. Onun yüzünden borçlandım. Köylülerden almış olduğum hayvanlardan dolayı piyasaya borçluyum. Yaklaşık 3 milyon borcum var. Ben borç yüzünden kaçtım. Can güvenliğim yok. Bu yüzden kaçmak zorunda kaldım" dedi. Canlı yayınlanan program sırasında Aydın'dan ihbar telefonları yağdı. Kasabın mağdur ettiği vatandaşlar Aktaş'a ateş püskürdü. Aydın'da sebze satan bir esnaf, Evrim Aktaş ve iş ortağı Murat Şahin'in Aydın Denizli otoyolunda çalışan işçilere yemek hizmeti veren firmaya hastalıklı hayvan etlerini sattığını ileri sürdü. Ali isimli bir celep ise "Benden 4 dana aldılar. 550 bin lira paramı vermediler" dedi.