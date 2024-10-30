Aydınlı iki genç kadın aynı sonu paylaştı

AYDIN, güvenlik görevlisi Gülay Şadan (33) ve milli sporcu Selene Durna'nın (32) ölümleriyle sarsıldı. İki genç kadın, ölüme atlayıp yaşamlarına son verdi. Bir süre öncesinde eşinden boşanan Gülay Şadan, yaklaşık bir ay önce motosiklet kazası geçirdi. Motosiklet kazası sonrası ayağa kırılan ve işine gidemeyen Şadan, girdiği bunalım sonucu 5 katlı binadan kendini boşluğa bıraktı. Şadan beton zemine düşerek kanlar içerisinde kaldı. Şadan olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer acı olayda ise Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) yalnız yaşadığı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Yeni Mahalle'deki binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düştü.Selene Durna da olay yerinde hayatını kaybetti. Durna'nın acı haberi, mezun olduğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde üzüntüye neden oldu. Durna, ADÜ'de eğitim gördüğü 2017- 2022 yılları arasında Atletizm Takım Kaptanlığı yaparak üniversiteye çok sayıda madalya kazandırdı.