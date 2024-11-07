Menderes Nehri’nde tehlike çanları çalıyor

AYDIN ve Ege Bölgesi tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan, sadece su değil üreticilerin de ümidini taşıyan Büyük Menderes Nehri, bir zamanlar yaşanan taşkınlarla dikkat çekerken şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçen ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle bu yıl kurak yıllarından birini yaşıyor.

KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYOR

AYDIN tarımının can damarlarından olan 584 kilometre uzunluğundaki nehir, bir zamanlar yaşadığı taşkınlarla gündeme gelirken, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar su taşkınlarıyla gündeme gelen Büyük Menderes Nehri, bugünlerde üreticileri endişelendiren düşük su seviyeleriyle anılmaya başlanırken, üreticilerin geleceğe dair umutlarını da olumsuz etkiliyor. Her geçen yıl yağışların azalması ve nehrin debisinin düşmesiyle birlikte kuraklığın etkisini daha da derinden hissettiklerini vurgulayan üreticiler de "Eskiden Menderes'in taşkınlarıyla uğraşırdık, şimdi ise su bulamıyoruz" diyerek durumun rehavetine dikkat çekti.