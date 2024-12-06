CHP’li başkana kurşunlu tehdit

AYDIN Didim'de iş takibi yaptığı iddia edilen damadı Cem Armutlu'nun yetkilerini elinden alıp belediyeden uzaklaştıran CHP'li Belediye Başkanı Hatice Gençay'a oturduğu evin önünde havaya sıkılan kurşunlarla gözdağı verildi. Para verdikleri damadını, Başkan Gençay'ın belediyeden uzaklaştırılması nedeniyle işleri çözüme kavuşmadığı için olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve operasyonla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

31 Martta göreve seçildikten sonra Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, damadı Cem Armutlu'yu belediyede alım ve ihale işlerinde danışman olarak bazı yetkiler verdiği söz konusu olmuştu.. Fakat bir süre sonra Didim'de her taşın altından çıkan damat, Armutlu Didim Belediyesi tarafından 2022 yılında yaptırılan ve 780 milyona mal olan amfi tiyatro "eksen kayması" olduğu iddiasıyla kapısına kilit vurulmasında rol oynamıştı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

ANFİ tiyatronun kapanması sonrası projenin yapını üstlenen firma sahibi, yapıda eksen kayması olmadığını, damat Armutlu'nun istediği firmanın ihaleyi alamadığı için bu iddiaların ortaya atıldığını söyledi. Yüklenici firma hatanın kendisinden kaynaklanmadığını, belirterek bilirkişi raporu istedi. Gelen bilirkişi raporunda binanın temelinde kayma olmadığı sadece duvarlarında sıva dökülmeleri olduğu belirtildi.

'PARALARINI ALDI' İDDİASI

BAŞKAN Gençay, iş takibi yaptığının ayyuka çıkmasının ardından damadının yetkilerini elinden alarak kendisini belediyeden uzaklaştırdı. İddiaya göre damat Armutlu, belediyeyle ilgili işlerini çözmek vaadiyle daha önceden bazı kişilerden paralar aldı. Para verdikleri ileri sürülen kişiler, damadın uzaklaştırılması nedeniyle belediyedeki işleri çözülemedi.

ÜÇ TUTUKLAMA

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Didim KOM amirliği ekipleri ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kameraları ve teknik takip sonucunda şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilerek gözaltına alınan D.Y., H.E., M.A.E., G.B.,H.K. isimli 5 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., H.E., ve M.A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.