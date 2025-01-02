Aydınlı kadın muhtardan şehit ailelerine pasta sürprizi

AYDIN'IN merkez ilçesi Efeler'de Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Funda Utaş, yeni yıl için mahalledeki şehit ailelerine pastalı sürpriz yaptı. Muhtar Utaş'ın hanelerine giderek dağıttığı pastalar ailelere büyük mutluluk yaşattı. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm vatandaşların yeni yılını kutladığını belirten muhtar Funda Utaş, "Mahallemizde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek hafiflemeyen acılarını bir nebze olsun azaltıp yüzlerini güldürmek istedik. Bu güzel ziyaretlerde bizden desteğini esirgemeyen güzel pastalarını şehit ailelerimize hediye edilmesine vesile olan pastanecilere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak'ta 16 yıl önce şehit olan Aydınlı Er Mahir Yıldırım'ın annesi Sevim Keser, yılbaşında da kendilerini unutmayan Muhtar Utaş'a teşekkür etti. Şehit annesi Keser, "Çok kıymetli muhtarımız şehit ailelerini ziyaret ederek mutlu etti. Teşekkürler muhtarım, iyi ki varsınız. Her zaman yanımızdasınız" ifadelerini kullandı.