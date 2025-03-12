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Haberler Aydın Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar Gişeleri hizmete girdi

Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar Gişeleri hizmete girdi

Aydın-Denizli Otoyolu’nun önemli bir noktası olan Yenipazar gişeleri yapılan çalışmalar neticesinde faaliyete açıldı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "İlçemize, esnaflarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar Gişeleri hizmete girdi

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve projeyle bölgedeki ulaşım altyapısının önemli ölçüde iyileştirilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu Ocak ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Modern ulaşım ağlarını oluşturmak ve seyahat sürelerini kısaltmak adına büyük önem taşıyan otoyolda bazı bağlantı bölgelerinde çalışmalar sürerken, yapımı tamamlanan Yenipazar Gişeleri hizmete girdi.

Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar Gişeleri hizmete girdi

Yenipazar gişelerinin ilçe adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar gişeleri hizmete başlamıştır. İlçemize, esnaflarımıza hayırlı olsun" dedi.

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